हाथरस कांड : पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे TMC सांसद के साथ UP पुलिस ने की धक्कामुक्की, जमीन पर गिरे, देखें Video

पीड़िता के गांव से महज डेढ़ किलोमीटर दूर हुई इस घटना का वीडियो फुटेज भी सामने आया. इसमें तृणमूल सांसद डेरेक ओर ब्रायन आगे जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक रोका और धक्कामुक्की की. इस दौरान डेरेक जमीन पर गिर पड़े. डेरेक ने पुलिस को अपनी बात समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई. उनके साथ महिला कार्यकर्ता भी थीं, जिन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया.

#WATCH: TMC delegation being roughed up by Uttar Pradesh Police at #Hathras border. The delegation, including Derek O'Brien, was on the way to meet the family of the victim of Hathras incident. pic.twitter.com/94QcSMiB2k