तीन तलाक बिल LIVE Updates : हंगामे के साथ शुरू हुई राज्यसभा की कार्यवाही, दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित

तीन तलाक (Triple Talaq Bill) के मद्देनजर राज्यसभा (Rajya Sabha) में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन उम्मीद अनुसार सदन की कार्यवाही शोर और हंगामे के साथ शुरू हुई. सदन शुरू होते ही कावेरी नदी पर बांध के निर्माण का विरोध कर रहे अन्नाद्रमुक सदस्यों के हंगामे करना शुरू कर दिया. जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल तीन तलाक बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग कर रहे हैं. वहीं सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस ने व्हिप जारी करके अपने-अपने सदस्यों से सोमवार को ऊपरी सदन में उपस्थित रहने को कहा है. अन्य दलों ने भी अपने सांसदों से यह विधेयक सदन में पेश करने के दौरान उपस्थित रहने को कहा है.

तीन तलाक बिल: मोदी सरकार और विपक्षी एकता के कड़े इम्तिहान में 39 सांसद तय करेंगे नतीजे, जानें- सदन का समीकरण

Triple Talaq Bill Live Updates:-

- नए वर्ष के मौके पर राज्यसभा में एक जनवरी को अवकाश रहेगा और इसकी घोषणा सोमवार को सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर की गई. उपसभापति हरिवंश ने सदन में सदस्यों की सहमति से एक जनवरी को अवकाश की घोषणा की. साथ ही उन्होंने सदस्यों से शीतकालीन सत्र के महज पांच कार्यदिवस शेष रहने का हवाला देते हुये सोमवार को सदन की बैठक सुचारु रूप से चलने देने का अनुरोध किया.

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) नेता डी राजा ने ट्रिपल तलाक बिल को लेकर कहा, "बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए... बिल से ट्रिपल तलाक को अपराध बताने का प्रावधान हटाया जाए..."

- ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) के मुख्य सचेतक वी. सत्यनन ने NDTV से बातचीत में कहा, "हम मांग करते हैं कि ट्रिपल तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए... मौजूदा बिल का दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल तलाक को अपराध बनाने की कोशिश की गई है..."

#WinterSession : Rajya Sabha adjourned till 2 pm after uproar by opposition over different issues. pic.twitter.com/mATsfybsZl — ANI (@ANI) December 31, 2018

- समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की किसानों के लिए कर्ज़ माफी की योजना को प्रधानमंत्री द्वारा 'सबसे निर्मम चुटकुलों में से एक' बताया जाना 'राजनैतिक लाभ' के लिए देश को गुमराह करना है.

Delhi: Meeting underway in Parliament, chaired by PM Narendra Modi. Party President Amit Shah, Finance Minister Arun Jaitley & Home Minister Rajnath Singh present in the meeting. #TripleTalaqBillpic.twitter.com/5Gtcozj8Wk — ANI (@ANI) December 31, 2018

- तीन तलाक बिल को धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक खतरा बताते हुए चंद्र बाबू नायडू ने बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए. उन्होंने अपील की है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर बीजेपी के मुस्लिम विरोधी रवैये के खिलाफ लड़ना चाहिए

AP CM Chandrababu Naidu: I appeal to them(TDP RS MPs)to obstruct the harassment of Muslims.All opposition parties should fight unitedly against the anti-Muslim attitude of BJP.The govt forcibly imposing #TripleTalaq act is a danger for secularism and national integrity (file pic) pic.twitter.com/KH5uOTuVhf — ANI (@ANI) December 31, 2018

- कई विपक्षी दल सोमवार की सुबह विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के चैंबर में मुलाकात करके इस मुद्दे पर सदन की अपनी रणनीति पर चर्चा करते नजर आए.

Meeting of opposition parties underway in Rajya Sabha LoP Ghulam Nabi Azad's chamber in Parliament #WinterSessionpic.twitter.com/gyjpmDG8Ea — ANI (@ANI) December 31, 2018

