तीन तलाक पर राज्यसभा में कल सरकार की 'अग्नि परीक्षा', आशीष नेहरा बने इस टीम के बॉलिंग कोच, दिन भर की 5 बड़ी खबरें

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टोल टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि अच्छी सेवा चाहते हैं तो भुगतान करना ही होगा. वहीं, दिल दहला देने वाली घटना में हरियाणा के पलवल में एक साइको ने दो घंटों में 6 लोगों को मौत के घाट उतार डाला. उधर, राज्यसभा में बुधवार को ट्रिपल तलाक बिल पेश होगा, जहां से पास कराना सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है. इधर, शाहरुख खान की फिल्म जीरो के टीजर को साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अपनी फिल्म की टीजर से जबरदस्त टक्कर दे रहा है. वहीं, आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने बॉलिंग कोच के तौर पर टीम में भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को शामिल किया है.केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स में कोई छूट देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर लोग अच्छी सेवाएं चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा. गडकरी ने इस बात से सहमति जताई कि टोल संग्रह रोकना चाहिए लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों पर टैक्स से छूट देने का वादा नहीं कर सकते.हरियाणा के पलवल में एक ही रात में 6 मर्डर करने वाला साइको किल्लर नरेश फौजी का फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल में सिटी स्कैन हो गया है. आरोपी पहले फौज में कैप्टन के पद पर था, जो दिमागी हालत खराब होने पर फौज से निकाल दिया गया था. फिलहाल, आरोपी हिसार कृषि विभाग में एसडीओ के पद पर तैनात है. आरोपी ने जो हत्याएं की है, वो अलग-अलग जगहो पर की थी. आरोपी ने सभी हत्याएं रॉड से पीट-पीटकर की हैं. पलवल में आज सुबह करीब 2 से 4 बजे के बीच की हैं ये हत्याएं हुई हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर भी हमला कर दिया. आरोपी के साइको किलर होने का शक जताया जा रहा है. इस वारदात के बाद पलवल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.आरोपी को आदर्श नगर पलवल से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इस आरोपी को घायल अवस्था में पकड़ा है. हत्या के आरोपी को पलवल सिविल अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने इसको फरीदाबाद रेफर कर दिया है.ट्रिपल तलाक को अपराध ठहराने वाला बिल आज नहीं कल पेश किया जाएगा. फिलहाल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. राज्यसभा में कम संख्याबल की वजह से सरकार के लिए इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा बिल को संसदीय समिति को भेजा जा सकता है. काफी कुछ इस बात निर्भर करेगा कि कांग्रेस का रुख़ क्या रहता है.. कांग्रेस ने लोकसभा में बिल का विरोध नहीं किया था. वो संशोधन के मांग पर अड़ी है. हालांकि सरकार ने 3 साल की सज़ा घटाने का संकेत देकर विपक्ष को साधने की कोशिश है. पिछले हफ़्ते ही ये बिल लोकसभा में पास हुआ था.शाहरुख खान की फिल्म Zero का टीजर रिलीज हो गया है और शाहरुख खान इसमें बौने के अवतार में नजर आ रहे हैं. यूट्यूब पर शाहरुख खान की Zero और साउथ के स्टाइलिश स्टार कहे जाने वाले अलू अर्जुन के बीच दिसचस्प जंग चल रही है. दोनों की फिल्मों के टीजर कल रिलीज हुए हैं. अलू अर्जुन की फिल्म Naa Peru Surya Naa Illu India (ना पेरू सूर्या ना इल्लू ) का टीजर रिलीज हुआ है. इसके मायने हैंः मेरा नाम सूर्या है, भारत मेरा घर है. शाहरुख खान की फिल्म Zero जहां एक बौने की कहानी है, वहीं अलू अर्जुन हमेशा की तरह एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं, और सेना के जवान बने हैं. फिल्म उनका नाम सूर्या है और वे गुस्सैल जवान है जो कमांडो बनना चाहता है. यही नहीं, सूर्या देश की खातिर जान देने में भी यकीन करता है.इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों के लिए खेल चुके पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB)टीम के साथ बॉलिंग कोच की हैसियत से जुड़ेंगे. आरसीबी ने भारतीय टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन और नेहरा को इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें टूर्नामेंट के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच बनाया है. लीग के दौरान कर्स्टन और नेहरा टीम के मेंटर की भूमिका भी निभाएंगे. कर्स्टन ने पिछले हफ्ते अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. आईपीएल टीम के साथ यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा. इससे पहले 2015 में वह दिल्ली डेयरडेविल्स को कोचिंग दे चुके हैं.