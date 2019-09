त्रिपुरा के कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बोले- आज जब मैं सुबह सोकर उठा, मुझे एहसास हुआ...

कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष प्रद्युत देव बर्मन ने मंगलवार को इस्तीफे की घोषणा की और आरोप लगाया कि पार्टी में भ्रष्ट लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाया जा रहा है. उन्होंने ट्विटर के जरिये अपने इस्तीफे की घोषणा की. फिलहाल कांग्रेस ने उनके इस्तीफे और आरोप पर कुछ भी कहने इनकार किया है.

Thank you for all your support ! I will miss you all and i love you . I am sorry if i couldnt do enough for u but i really tried @DebjaniLaskar@BaptuTripuraINC@arnikasaha3@ShreyasiINC@BiswajitINC@PrasenjitDas_@pujanbiswaspyc@tanmoydharTPYC@HollywoodChakma@amitkrsaha_INCpic.twitter.com/NHUUFIzuGU