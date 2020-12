जस्टिन ट्रूडो ने फिर किया किसानों का समर्थन, बोले- 'विश्व में कहीं हो शांतिपूर्ण आंदोलन, हम उनके साथ'

ओटावा में जब पत्रकारों ने उनसे उनके आंदोलनरत किसानों को दिए समर्थन पर भारत-कनाडा संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "दुनिया भर में कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो कनाडा हमेशा उनके अधिकार के लिए उनके साथ खड़ा रहेगा. और हम मामले के निराकरण की दिशा में बढ़ाए गए कदम और संवाद के प्रति आशान्वित रहेंगे."

जब उनसे पूछा गया कि आप अपने दिए बयान से दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं तो उन्होंने बहुत ही नरमी से फिर से उसी जवाब को दोहरा दिया.

Prime Minister Justin Trudeau asked moments ago about whether he is concerned that his comments on the #FarmersProtests will hurt relations with India



Here's his reponse: pic.twitter.com/01MRKxcqBP