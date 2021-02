'सच्चाई अपनेआप सामने आ जाती है', राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ऐसे कसा तंज

मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) रखने को लेकर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) ने भी मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा, सुंदर, सच्चाई कैसे खुदबखुद सामने आ जाती है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडाणी एंड, रिलायंस एंड. जय शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं. उन्होंने हम दो हमारे दो (#HumDoHumareDo)के हैशटैग के साथ ट्वीट किया है.

Beautiful how the truth reveals itself.



Narendra Modi stadium

- Adani end

- Reliance end



With Jay Shah presiding.#HumDoHumareDo