जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के सांबा सेक्टर (Samba Sector) में अंतरराष्ट्रीय सीमा (International Border) पर रविवार को बीएसएफ (BSF) ने 150 मीटर लंबी भूमिगत सुरंग (Samba Tunnel) का पता लगाया है. ऐसा संदेह है कि इसका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के लिए किया जाता था. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने यह जानकारी दी. सिंह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिरीक्षक, जम्मू सीमांत, एन एस जमवाल और पुलिस महानिरीक्षक, जम्मू क्षेत्र, मुकेश सिंह के साथ मौके का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास हाल ही में मुठभेड़ की जांच के बाद सुरंग का पता लगा है. पुलिस महानिदेशक ने पत्रकारों को बताया, ‘‘पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से मिली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को बीएसएफ के साथ साझा किया था जिसने काफी प्रयासों के बाद सुरंग का पता लगा लिया.''

J&K: Tunnel detected near International Border in Samba sector by BSF & J&K police.



"It seems terrorists involved in Nagrotra encounter used this 30-40 metre long tunnel as it's a fresh one. We believe they had a guide who took them till highway," says N S Jamwal, IG, BSF Jammu pic.twitter.com/ghmueuhAR2