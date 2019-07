कांग्रेस की मुंबई इकाई में कलह, संजय निरूपम ने मिलिंद देवड़ा पर साधा निशाना, बोले- पार्टी ऐसे 'कर्मठ' लोगों से...

कांग्रेस की मुंबई इकाई में मतभेद एक बार फिर सतह पर आ गया है. मुम्बई कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मिलिंद देवड़ा अब अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने देवड़ा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय स्तर के पद के लिए बहुत उत्सुक हैं. निरुपम ने यह सुझाव देने के लिए भी मिलिंद देवड़ा की आलोचना की कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तक मुम्बई पार्टी इकाई की देखरेख के लिए कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेताओं की एक समिति बनायी जाए. निरुपम ने कहा कि ऐसे कदम से पार्टी को और नुकसान होगा. संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा , ‘इस्तीफा में त्याग की भावना अंतर्निहित होती है. यहां तो दूसरे क्षण ‘नेशनल' लेवल का पद मांगा जा रहा है. यह इस्तीफा है या ऊपर चढ़ने की सीढ़ी? पार्टी को ऐसे ‘कर्मठ' लोगों से सावधान रहना चाहिए.'

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही निरुपम की जगह देवड़ा को मुम्बई कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था. निरुपम ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘अध्यक्ष के स्थान पर मुम्बई कांग्रेस चलाने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने का विचार बिल्कुल भी उचित नहीं है. इससे पार्टी को और नुकसान होगा.' बता दें कि मिलिंद देवड़ा (Milind Deora) ने आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और आगामी विधानसभा चुनावों तक शहर इकाई की देखरेख के लिए तीन वरिष्ठ नेताओं के सामूहिक नेतृत्व की सिफारिश की. 26 जून को नई दिल्ली में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात के बाद देवड़ा ने इस्तीफा देने की मंशा जाहिर की थी.

The idea to appoint 3 member committee to run Mumbai Congress in place of President is not at all appropriate.

It will ruin the party further.