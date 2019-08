इस मुद्दे पर ट्विटर पर भिड़े कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर सिंह बादल

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल सतलज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर मुद्दे को लेकर शनिवार को ट्विटर पर भिड़ गये और दोनों ने खुद को राज्य के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर पेश किया. इसकी शुरुआत तब हुई जब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बादल ने शुक्रवार को एसवाईएल मुद्दे पर नयी दिल्ली में हुई पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार के अधिकारियों की बैठक के मद्देनजर अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री को 'इस विवादास्पद मुद्दे को लेकर किसी भी दबाव में नहीं झुकने' के लिये चेतावनी देनी चाही.

There is no need for Punjab govt to participate in any meeting on the Sutlej Yamuna Link (SYL) canal. I warn Pb CM @capt_amarinder not to succumb to any pressure & bargain away the river waters of Punjab. The SAD stand is clear: Pb doesn't hv even a single drop of water to spare. pic.twitter.com/Vzvchytzhg

इसके बाद मुख्यमंत्री सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बादल को याद दिलाया कि उन्होंने ही पंजाब के हित की रक्षा की खातिर 2004 में अंतरराज्यीय जल बंटवारा समझौते को रद्द कर दिया था.

Ironic to see @officeofssbadal advising me on protecting Punjab's interests. It was I who brought in 'The Punjab Termination of Agreements Act, 2004', abrogating the inter-state agreement to protect Punjab. Let me not say more. Unlike you Punjab is always first for me. https://t.co/HbATpIQEbP