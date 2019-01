राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे 4 सवाल लेकिन तीसरा गायब. यूजर ने पूछा- मोदी और अंबानी ने किडनैप कर लिया क्या?

राफेल मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में लिया तो सियासी घमासान तेज हो गया. संसद ने शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप का दौर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला. राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से चार सवाल पूछे तो रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने चुटकी ले ली. कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को संसद में ओपन बुक टेस्ट का सामना करना है. राहुल ने पूछा कि वह परीक्षा में खुद आएंगे या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे. राहुल ने ' परीक्षा' के लिए प्रधानमंत्री को चार सवाल भी भेजे और उनसे पूछा कि हर विमान के लिए 560 करोड़ रुपये की जगह 1600 करोड़ रुपये का भुगतान क्यों हुआ? करार 'एए' को क्यों दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र की हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को क्यों नहीं?

राहुल गांधी के सवालों में नंबर 3 गायब दिखाई दिया. उन्होंने चार सवालों की लिस्ट में ये तीन सवाल पूछे.

Q1- 126 की जगह 36 विमानों की जरूरत क्यों ?

Q2- 560 करोड़ रुपये प्रति विमान की जगह 1600 करोड़ रुपये क्यों ?

Q4- एचएएल की जगह AA क्यों?

क्या वह परीक्षा देने खुद आएंगे या अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे. राहुल गांधी की लिस्ट से तीसरा सवाल गायब होने पर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने तंज कसते हुए लिखा ''एक स्टूडेंट जो क्लास में असफल होता है और बाहर से चुनौती देता है.''तीसरा सवाल गायब होने पर ट्विटर पर भी मिसिंग Q3 की होड़ लग गई. ट्विटर पर मौजूद लोगों ने लिखा क्या यहां भी घोटाला है.

एक यूजर ने लिखा कि मोदी और अंबानी ने किडनैप कर लिया सवाल नंबर तीन को.

हालांकि कुछ यूजर्स ने उनके इस अंदाज की तारीफ भी की. '' पहली बार मैं Missing Q3 के लिए राहुल गांधी की तारीफ करना चाहूंगा.

हालांकि राहुल गांधी ने कुछ ही देर में सवाल नंबर तीन के बारे में भी पूछ लिया. उन्होंने तंजात्मक लहजे में लिखा कि मैंने जानबूझ कर Q3 नहीं पूछा था, क्योंकि मैडम स्पीकर ने गोवा टेप के बारे में पूछने से मना किया था, लेकिन अब मिसिंग क्यू3 राफेल से ज्यादा विवादित हो गया है, लिहाजा जनता की भारी मांद पर पेश हैं सवाल नंबर तीन, ''मोदी जी बताइए, परिर्कर ने राफेल की जो फाइल अपने बेडरूम में रखी है, उसमें क्या है.

