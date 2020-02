Twitter यूजर्स ने बताया 'chiwala से लेकर Suuchin' तक इन जगहों पर गड़बड़ाया ट्रंप का उच्चारण

खास बातें राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ ट्रंप बोले- भारत को बहुत प्यार करता है अमेरिका हमेशा सच्चा और ईमानदार दोस्त बन कर रहेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोमवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में दिए गए भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग ट्रंप के उच्चारण गड़बड़ाने पर मजे ले रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर्स बॉलिवुड फिल्मों और भारतीय हस्तियों का नाम लिए जाने से खुश हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रंप के कई उच्चारणों को पकड़ा है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "चीवाला" (चायवाला) का बेटा बताने से लेकर वेदास (वेद) को "वेसतास" और स्वामी विवेकानंद के नाम का गलत उच्चारण तक शामिल है.

हालांकि, कुछ लोगों ने भाषण में बॉलिवुड फिल्म 'शोले' (जिसे उन्होंने शोजे) और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ)'का जिक्र करने पर ट्रंप की तारीफ की.

All the words Trump mispronounced (and how to say them correctly):

- Suuchin Tendulkar (Sachin Tendulkar)

- Cheewallah (Chaiwallah)

- Shojay (Sholay)

- The 'Vestas' (The Vedas)

- Swami Vivekamanan (Swami Vivekananda) #TrumpInIndia

Sbsa Mazadar cheewallah h???????? pic.twitter.com/Xt7l8A28hT — jamia boy@ (@Rj_Jamia1) February 24, 2020

Who thought it was a good idea to get Trump to try and pronounce Swami Vivekananda on stage? — Ross Adkin (@AdkinRoss) February 24, 2020

Not oldest ? Anyhow Till now Trump said these words ????



????Chiwala (not to be confused for Chihuahua)

???? Swami Vivakamunda

???? Suuchin Trendulkar

???? Viriut Kohli



????????????#NamasteTrump — Anurag Patra (@AnuragPatra17) February 24, 2020

I struggle to socialize like Trump struggle to pronounce swami vivekanand. — Girish (@Girishgogia) February 24, 2020

Donald Trump's pronunciation of Tendulkar and Kohli ???????????????????????????????? — Responsible Father of Three!!! (@AndileMlondo) February 24, 2020

A+ grade to Trump speech writers. Haven't heard the speech hut what I am seeing on twitter suggests good homework on today's India. On pronunciation, Trump struggles with English words, like ‘anonymous'. Swami Vivekananda more than a mouthful for him. — Ram (@ramprasad_c) February 24, 2020

That was a good speech from Donald Trump. People might point towards his mistakes in pronunciation but that's all part of the package. He makes everything sound more authentic and genuine and that's his greatest credo. — K Bhattacharjee (@YearOfTheKraken) February 24, 2020

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दो दिन की भारत यात्रा पर सोमवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे. यहां दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम में कहा, "अमेरिका भारत से प्यार करता है, भारत का सम्मान करता और वह हमेशा भारतीय लोगों के लिए सच्चा और ईमानदार दोस्त बना रहेगा."

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने एक विनम्र चायवाले के तौर पर शुरुआत की, उन्होंने चाय की एक दुकान में काम किया, वह इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि भारतीय किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं.

