बेंगलुरु: रिहर्सल के दौरान IAF की सूर्य किरण के दो विमान आपस में भिड़े, दोनों क्रैश, एक पायलट के मौत की खबर, देखें VIDEO

बेंगलुरु में एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है. बेंगरलुरु के येलाहांका एयरबेस पर दो विमान आपस में ही टकरा गए, जिसमें सूर्य किरण एयरोबैटिक्स टीम के दो विमान क्रैश हो गए. बताया जा रहा है बेंगलुरु में आयोजित एयरो शो के से पहले रिहर्सल के दौरान ये दोनों प्लेन आपस में टकरा गए जिससे ये दोनों क्रैश हो गए. यह हादसा रिहर्सल के दौरान की है. रिपोर्ट की मानें तो एक पायलट की मौत हो गई है. बता दें कि 20 फरवरी से एयरो शो शुरू होना है जो 24 फरवरी तक चलेगा.

दरअसल, बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एयरो शो में रिहर्सल के दौरान यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि यह घटना रिहाइशी इलाके से कुछ दूर है. हादसे के बाद आसमान में धुआं छा गया. इस हादसे में एक आम नागरिक के मौत के घायल होने की खबर है. सूर्य किरण को 1996 में बनाया गया था. हालांकि, इस मामले पर आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है.

#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnatakapic.twitter.com/gJHWx6OtSm