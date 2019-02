विवादों के बीच 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत में हुए लैंड, बेंगलुरु में एयरो शो में लेंगे हिस्सा, देखें VIDEO

मोदी सरकार और विपक्ष में राफेल विमान सौदों के लेकर तमाम आरोप-प्रत्यारोप के बीच फ्रांस के वायुसेना के तीन राफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंच चुका है. बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो में भाग लेने के लिए तीन राफेल लड़ाकू विमान भारत में लैंड कर चुके हैं. हालांकि, इसमें से सिर्फ दो ही उड़ान भरेंगे, वहीं तीसरा डिस्पले के लिए होगा. साफ कर दें कि यह फ्रांस के वायुसेना का राफेल है, न कि भारत सरकार ने जो सौदा किया है वह. बताया जा रहा है कि इस शो में पूरे तीन राफेल विमान भाग लेगा. दरअसल, फ्रांस से ये दो राफेल विमान ऐसे वक्त में भारत आया है, जब देश में यह मसला गरमाया हुआ है. हालांकि, राज्यसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होने से बैकफुट पर रही मोदी सरकार को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया.

समाचार एजेंसी ने इसका वीडियो भी जारी किया है. साथ ही उसने यह जानकारी दी है कि बेंगलुरु में होने वाले एयरो इंडिया शो में भाग लेने के लिए तीन राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुके हैं. एयरफोर्स के डिप्टी चीफ एयरमार्शल विवेक चौधरी समेत कई टॉप वायुसेना के अधिकारी इस शो के दौरान प्लेन से उड़ान भरेंगे.

#WATCH Two Rafale fighter planes (total 3) of the French Air Force land in Bengaluru for the Aero India show. Top IAF officers including IAF Deputy Chief Air Marshal VIvek Chaudhari to fly the plane during Aero India show. pic.twitter.com/i4e42pQKVI