जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की

शोपियां में आतंकवादियों ने एक ट्रक को निशाना बनाया है. यह ट्रक राजस्थान का बताया जा रहा है. आतंकवादियों ने ट्रक पर हमला कर उसके ड्राईवर शरीफ खान की गोली मारकर हत्या कर दी है. साथ ही वहां मौजूद एक बाग मालिक की भी पिटाई की है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह जानकारी दी है. पुलिस के अनुसार इस घटना में शामिल एक आतंकी का पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है. आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

J&K Police sources: Truck driver Shrief Khan was shot dead by the terrorists. One terrorist involved in the act is reported to be a Pakistani. https://t.co/TAN7tOYr0D