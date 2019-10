रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अमेरिकी के दो सांसदों ने की मुलाकात, हुमांयू का मकबरा देखकर हुए अभिभूत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका की सराहना की है. अमेरिका के टेक्सास के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रुज एवं न्यू हैम्पशायर के डेमोक्रेट सीनेटर मैगी हासन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज नई दिल्ली में मुलाकात की. बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की.

राजनाथ सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र बताया और भारत का एक अति महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साझेदार करार दिया. राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत-अमेरिका के बीच सहयोग में ज़बर्दस्त वृद्धि हुई है. रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई की भविष्य में कूटनीतिक भागीदारी विस्तारित एवं समृद्ध होगी.

The Senator from Texas (USA) Mr. @SenTedCruz and Senator Ms. Maggie Hassan from New Hampshire called on the Raksha Mantri, Shri @rajnathsingh in New Delhi today. pic.twitter.com/OpIBIHjGLA

रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका की सराहना की. उन्होंने विश्व को परेशान करने वाले खतरों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने की भारत सरकार की वचनबद्धता को दोहराया.

इस बैठक में भारत में संयुक्त राज्य के राजदूत केनेथ जस्टर और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया.

Amazing to see Humayun's Tomb in New Delhi during my Indo-Pacific friends & allies tour. India and America are natural allies who share common values. I'll continue to work together in expanding the India-US friendship. pic.twitter.com/xv9OEbCoRt