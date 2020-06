सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर उद्धव ठाकरे बोले- 'भगवान उनके परिवार, प्रशंसकों और प्रियजनों को शक्ति दें'

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी (Sushant Singh Rajput) कर ली. मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर आत्महत्या कर ली है. सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के आत्महत्या करने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक जताया. उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया, 'सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर हैरान और दुखी हूं. भगवान उनके परिवार, प्रशंसकों और प्रियजनों को शक्ति दें.



Shocked & saddened to hear about the sudden demise of Sushant Singh Rajput. May God give strength to his family, fans & loved ones ????????