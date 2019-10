BJP से खींचतान के बीच शिवसेना नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात, आदित्य बोले- उद्धव ठाकरे जो बोलेंगे वह...

महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीजेपी (BJP) और शिवसेना में 50-50 फॉर्मूले को लेकर खींचतान जारी है और सरकार गठन पर पेच फंसा है. इस बीच शिवसेना (Shiv Sena) ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना है. आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा था. शिंदे के नेतृत्व में सभी नवनिर्वाचित और सहयोगी विधायकों ने गुरुवार शाम को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) से मुलाकात की. मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल से हमने किसानों के मुद्दे पर बात की.

Aditya Thackeray, Shiv Sena after meeting Maharashtra Governor: We requested Governor to provide assistance to farmers and fishermen who suffered damages due to recent rains. He has assured us that he himself will talk to the Centre. pic.twitter.com/Wdyj3oJIir