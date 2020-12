Pfizer-BioNTech की COVID-19 वैक्सीन को मंज़ूरी देने वाला पहला देश बना UK, अगले हफ्ते से उपलब्ध होगी

दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा, 'कोरोना वैक्सीन सबके लिए नहीं है.' राजेश भूषण से सवाल किया गया कि पूरे देश का वैक्सीनेशन कब तक होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही, मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं. मैं बार-बार ये कहता हूं कि जो साइंस से संबंधित विषय होते हैं, अच्छा होता उस पर चर्चा करने से पहले उसके बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी है, उसको पता कर लें और तब विश्लेषण करें. पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई.'

UK authorises Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, to be made available across the country from next week pic.twitter.com/gHVXZ98cLD