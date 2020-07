सरकार ने कहा- COVID-19 पॉजिटिविटी दर 5% तक नीचे लाना ही अंतिम उद्देश्य

देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) से 11 लाख 55 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 28 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि COVID-19 पॉजिटिविटी दर 5% तक नीचे लाना ही अंतिम लक्ष्य है. स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण ने कहा कि भारत में आज भी 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मामलों की संख्या 837 है जो विश्व के बड़े देशों की तुलना में काफी कम है.



Aggressive testing is necessary to bring down COVID19 positivity rate; the aim is to maintain this level of testing so as to bring down positivity rate below 5%: Rajesh Bhushan, OSD, Health Ministry https://t.co/cE0pS0rHW8pic.twitter.com/I3Fnp5U5a9