Budget 2020 LIVE Updates: बेरोजगारी, मंदी और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की चुनौती के बीच निर्मला सीतारमण से उम्मीद कर रहा है मिडिल क्लास

खास बातें 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकिन मंदी बनी है बड़ी चुनौती बेरोजगारी भी बनी है सरकार के लिए सिरदर्द

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का बजट (Budget 2020-21) पेश करेंगी. वैश्विक और घरेलू स्तर पर कई तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सरकार के सामने इस बजट में कई चुनौतियां हैं. एक ओर जहां बेरोजगारी चरम सीमा को छू रही तो दूसरी ओर देश की घटती विकास दर बड़ी समस्या है. शुक्रवार को पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में साल 2020-2021 में जीडीपी 6 से 6.5 फीसदी आंकी गई है. सर्वे में माना गया है कि मांग में बेहद गिरावट आई है और इसे बढ़ाने के लिए लोगों की जेब में पैसा डालना होगा.उम्मीद की जा रही है कि आयकर में कटौती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र और ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये इस बार सरकार खजाना खोला जा सकता है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में 2025 तक देश को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी रास्ता खोजना होगा और उम्मीद है कि इसी बीच बजट में सरकार इसका खाका पेश करेगी.

सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिये पिछले साल सितंबर में कारपोरेट कर दरों में बड़ी कटौती कर दी और अब मांग है कि व्यक्तिगत आयकर दरों में भी कटौती की जाए. ताकी बाजार में मांग को बढ़ाया जा सके. माना जा रहा है कि इसमें छूट की न्यूनतम सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा सकता है. व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव के साथ ही ऊंची आय वालों के लिये एक नया स्लैब बजट में रखा जा सकता है.

बजट को मिली कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय बजट 2020-21 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. संसद में हुई बैठक में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कैबिनेट मंत्री मौजूद थे.

संसद भवन पहुंची बजट 2020-21 की कॉपियां

संसद भवन बजट 2020-21 की कॉपियां पहुंचा दी गई हैं और इनकी जांच की जा रही है. 11 बजे से संसद में बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरू होगी.

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा संसद पहुंचे

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा थोड़ी देर पहले संसद पहुंच गए हैं. बजट को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक होगी

गृहमंत्री अमित शाह संसद पहुंचे

गृहमंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच गए हैं. उनसे पहले पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं.

पीएम मोदी संसद पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं. बजट को औपचारिक मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक होगी.

बजट की कॉपी संसद भवन पहुंची

इस बार भी बही खाते के साथ आईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

राष्ट्रपति से मिलने मिलने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

अपनी टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

