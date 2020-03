स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने कोरोना पीड़ित मरीजों से की बात, कहा - मरीजों की हालत स्थिर है और उनमें इससे उबरने के संकेत मिले हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने यहां मेदांता एवं सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करोना वायरस के मरीजों से वीडियो काल के माध्यम से मंगलवार को बातचीत की और कहा कि मरीजों की स्थिति स्थिर है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि केंद्रीय मंत्री ने वीडियो काल के माध्यम से मरीजों से मंगलवार को बातचीत की. मंत्री के हवाले से इसमें कहा गया है मरीजों की हालत स्थिर है और उनमें इससे उबरने के संकेत मिले हैं . उन्होंने दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी बातचीत की जहां कोरोना वायरस के मरीज विभिन्न अस्पतालों के पृथक केंद्र में भर्ती हैं.

Combating #Corona !



Feel proud of the excellent coordination bet central ministries, state govts, doctors & all involved in handling the #COVID19 exigency. Took advantage of ‘Holi' day to call health ministers of affected states & spoke directly to patients thro video calls pic.twitter.com/4jYdYGRah7