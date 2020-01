गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तरायण के पर्व पर अहमदाबाद में उड़ाई पतंग, देखें वीडियो

पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है. राजनेता भी इससे कैसे अछूते रह सकते हैं. केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तरायण के इस पर्व पर पतंग उड़ाई. उन्होंने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई. वहीं बिहार में भी जनता दल (युनाइटेड) और कांग्रेस के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़े स्तर पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया है. जद (यू) के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर 15 जनवरी को दही-चूड़ा भोज का बड़ा आयोजन है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी दिग्गज इसमें शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का भी आना तय माना जा रहा है. कांग्रेस भी सदाकत आश्रम यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दही-चूड़ा भोज का आयोजन कर रही है.

#WATCH Gujarat: Union Home Minister Amit Shah flies a kite during an #Uttarayan programme in Ahmedabad. pic.twitter.com/cNKhQwiFnt