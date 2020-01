गृह मंत्री अमित शाह बोले- CDS की नियुक्ति भारत के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक

खास बातें सीडीएस की नियुक्ति को अमित शाह ने अहम बताया जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को कहा कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief Of Defense Staff) की नियुक्ति भारत के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि यह सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं के कर्मियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाएगा. शाह ने इसको लेकर कई ट्वीट किये. उन्होंने ट्वीट में कहा कि पहले सीडीएस की नियुक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से लंबित मांग को पूरा कर दिया. जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) को सोमवार को पहला सीडीएस नियुक्त किया गया. इस नियुक्ति का उद्देश्य थल सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के बीच समन्वय और देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करना है. उन्होंने बुधवार को सीडीएस के रूप में पदभार ग्रहण किया.



A momentous and historic day for India as PM @narendramodi ji fulfils yet another long pending demand and India gets its First Chief of Defence Staff. I am confident that this decision will further strengthen India's resolve to be among the best defence forces in the world. — Amit Shah (@AmitShah) January 1, 2020



शाह ने कहा, ‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ न केवल भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के कल्याण के मोदी सरकार के प्रयासों को और बढ़ाएगा, बल्कि हमारी सेना का आधुनिकीकरण करेगा और नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करेगा.'



The Chief of Defence Staff will not only further Modi government's efforts towards ensuring welfare of personnel of all the three wings of Indian Armed Forces, modernise our military and fulfil aspirations of a #NewIndia. — Amit Shah (@AmitShah) January 1, 2020



उन्होंने कहा, ‘यह भारत के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लंबे समय से लंबित एक और मांग को पूरा कर दिया और भारत को अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया. मुझे विश्वास है कि इस फैसले से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रक्षा बलों में शामिल होने के भारत के संकल्प को और मजबूती मिलेगी.' गृह मंत्री ने जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला सीडीएस बनने की बधाई दी.



I congratulate General Bipin Rawat, on taking charge as India's first Chief of Defence Staff. I am sure under his leadership all the three forces will collectively work as a team and leave no stone unturned in securing our nation against all odds. — Amit Shah (@AmitShah) January 1, 2020



