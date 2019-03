गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा खुलासा, भारत ने सीमा पार जाकर 5 साल में 3 सर्जिकल स्ट्राइक किये

गृहमंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strikes) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने दो नहीं बल्कि तीन सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strikes) की है. पहली उड़ी हमले के बाद, दूसरी पुलवामा के बाद लेकिन तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक के बार में उन्होंने नहीं बताया. मंगलौर में राजनाथ सिंह ने कहा कि तीन सर्जिकल स्ट्राइक हुईं. अभी दो की जानकारी ही दूंगा, तीसरे की नहीं. राजनाथ सिंह ने कहा, ''पिछले पांच सालों में हमने 3 बार बार्डर पार कर सफलता पूर्वक स्ट्राइक की है. पहली बार जब उड़ी में हमारे जवान शहीद हुए तब, दूसरी बार जब पुलवामा हमला हुआ, लेकिन तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी अभी नहीं दूंगा. राजनाथ सिंह ने आगे कहा, ''भारत अब कमजोर नहीं रहा है''.

#WATCH Union Home Minister Rajnath Singh at a public rally in Mangaluru: Pichle 5 varsho mein, teen baar apni seema ke bahar jaa kar hum logon ne air strike kar kaamyaabi haasil ki hai. Do ki jaankari apko dunga, teesri ki nahi dunga. #Karnatakapic.twitter.com/NZKeJPulrS