RSS प्रमुख बोले- भारत की 130 करोड़ आबादी को हिंदू मानता है संघ तो रामदास अठावले का आया बयान, बोले...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने बुधवार को कहा कि संघ भारत की 130 करोड़ आबादी को हिंदू समाज के रूप में मानता है, चाहे उनका धर्म और संस्कृति कुछ भी हो. उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति से परे देखते हुए, जो लोग राष्ट्रवादी भावना रखते हैं और भारत की संस्कृति तथा उसकी विरासत का सम्मान करते हैं, वे हिंदू हैं और आरएसएस देश के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है. मोहन भागवत के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) का रिएक्शन आया है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह कहना सही नहीं होगा कि सभी हिंदू हैं. एक समय था जब हमारे देश में हर कोई बौद्ध था. जब हिंदू धर्म आया, हम हिंदू राष्ट्र बने. अगर उनका (संघ प्रमुख) मतलब है कि सभी हमारे हैं तो यह अच्छा है.

Union Min Ramdas Athawale on Mohan Bhagwat's remark '130 cr population of India as Hindu society': Not right to say all are Hindus.There was a time when everyone was Buddhist in our country. When Hinduism came, we became a Hindu nation. If he means everyone is ours then it's good pic.twitter.com/bXWIsHhDbU