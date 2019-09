जब मुंबई के Traffic में फंस गए केंद्रीय मंत्री, सरकारी गाड़ी छोड़ लेना पड़ा ऑटो, देखें- VIDEO

केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह मुंबई में यात्रा के लिए ऑटोरिक्शा लेते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल उनकी कार जाम में फंस गई थी जिसके बाद उन्होंने ऑटो लिया. ट्विटर पर 17 सितंबर को पोस्ट किए गए इस वीडियो में बाबुल सुप्रियो ने कहा कि उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई है और वह इस ‘अवसर' का इस्तेमाल ऑटोरिक्शा से यात्रा करने के लिए कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकारी कार जाम में फंसी हुई है. मैं इस अवसर का इस्तेमाल मुंबई में ऑटो में बैठने के लिए कर रहा हूं और पुराने दिनों को याद कर रहा हूं.

Meri Rickshaw sabse Nirali 😀🤘 I'll sure reach the airport before time ✈️ pic.twitter.com/WIpwf5ReXV