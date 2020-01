पी चिदंबरम के 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने किया पलटवार, कही ये बात

बीजेपी नेता केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पी चिदंबरम के ऊपर हमला बोला है. पी चिदंबरम ने लोकतंत्र सूचकांक में भारत के 10 स्थान लुढ़कने पर कहा था कि सत्ता में बैठे लोग ही असली टुकडे़-टुकड़े गैंग हैं. उनके बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता प्रधान ने कहा है "चिदंबरम हाल ही में चोरी के आरोप में जेल से वापस आए हैं. पूरा देश जानता है उन्होंने किस तरह का काम किया है. चिदंबरम जैसे लोग जिन्होंने 'चिंदी चोरी' की है उन्हें हमेशा ऐसे लोगों से समस्या होती है जो नियम कानून को मानते हैं.

Union Minister Dharmendra Pradhan called senior Congress leader P Chidambaram a "Chindi Chor" for accusing the central government of being the real "Tukde Tukde" gang.



Read @ANI Story | https://t.co/BFsTWWxVfcpic.twitter.com/90GLUjRkGS