जब भारत दुनिया के लिए बना रहा था PPE किट तो कुछ लोग बना रहे थे TOOLKIT: गजेंद्र शेखावत

While India was making PPE KIT for the World, These ppl were making TOOL KIT against Indians. Shame!

एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री (Gajendra Singh Shekhawat) ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया, जिन्होंने दिशा रवि के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए उनकी उम्र का हवाला दिया था. शेखावत ने लिखा कि अगर उम्र ही मापदंड है, तो 21 साल में शहीद हुए सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर गर्व करता हूं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. न कि कुछ टूलकिट प्रोपोगेंडा फैलाने वालों पर.

If age is the criteria then Param Veer Chakra Second Lt Arun Khetarpal, martyred at 21 is who I am proud of.



Not some #toolkit propagandists!