केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा- IIT में पढ़कर लोग विदेश चले जाते हैं और फिर वहां बीफ खाते हैं, क्यों?

बीजेपी नेता केंद्रीय मत्स्यपालन,पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि बच्चों को स्कूलों में भागवद गीता पढ़ानी चाहिए, हम बच्चों को इसाई मिशनरी के स्कूल में भेज देते हैं, वो आइआइटी में पढ़कर इंजिनियर बन जाते हैं बाद में वो विदेश चले जाते हैं. जहां जाकर वो बीफ खाने लगते हैं. वो बीफ क्यों खाते हैं? वो बीफ खाते हैं क्योंकि हम उन्हें संस्कार और संस्कृति नहीं पढ़ाते हैं.

Union Minister Giriraj Singh: Bhagavad Gita should be taught in schools,we send our children to missionary schools, they get through IIT,become engineers,go abroad and most of them start eating beef.Why? Because we did not teach them our culture and traditional values. (1.1.20) pic.twitter.com/p5zHWfY3Uo