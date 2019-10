करतारपुर कॉरीडोर: केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने किया एलान, 8 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

करतारपुर कॉरीडोर (Kartarpur Corridor Inauguration) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इसका उद्घाटन 8 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे. केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि गुरुनानक देव जी के आशीर्वाद से आखिरकार 'करतारपुर साहिब' में अरदास का सपना अब हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है. उन्होंने लिखा कि गुरु साहब के दर्शन के लिए मोदी जी का तहे दिल से आभार जिन्होंने कांग्रेस के 72 साल पहले किए गए झूठे वादे को गलत साबित कर दिया और गुरु साहब के दर्शन के द्वार खोल दिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती है. इससे पहले सिख श्रद्धालुओं के लिए यह ऐलान खुश खबरी की तरह है.

Eternally Grateful to Guru Sahab for enabling Modi ji to correct the wrong committed by @INCIndia 72 yrs ago & connecting us to the abode of our Guru. 2/2#kartarpurcorridor