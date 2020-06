गर्भवती हथिनी की निर्मम हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर - यह भारतीय संस्कृति नहीं, दोषियों को नहीं बख्शेंगे

प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर लिखा, ''केंद्र सरकार ने केरल के मल्लापुरम में एक हथिनी की हत्या की घटना को बेहद ही गंभीरता से लिया है. सही तरीके से जांच करने के आदेश दे दिए है और हम दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे. जानवर को पटाखे खिलाना और मारना कोई भारतीय संस्कृति नहीं है.''

Central Government has taken a very serious note of the killing of an elephant in Mallapuram, #Kerala. We will not leave any stone unturned to investigate properly and nab the culprit(s). This is not an Indian culture to feed fire crackers and kill.@moefcc@PIB_India@PIBHindi