कोरोना के संक्रमण से उबरीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता

यह भी पढ़ेें- कोरोना पॉज़िटिव होने के बाद स्मृति ईरानी ने शेयर किया मज़ेदार Meme, हंस-हंसकर लोट-पोट हुए लोग

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि खुशी जताते हुए कहा कि अब स्मृति ईरानी फिर से महिलाओं, बुनकरों और कामकाजी वर्ग के लिए अथक मेहनत से दोबारा काम कर पाएंगी.ईरानी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है. सभी की शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूं.

Congratulations @smritiirani Ji. Best wishes on your back to assiduously non-stop style of working for the Welfare of Women, Weavers and Working-class! pic.twitter.com/3ZX6H3np7X