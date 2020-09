केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन, 11 सिंतबर को हुए थे कोरोना पॉजिटिव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया- ''श्री सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की. वह एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे, जिनकी सभी जगह प्रशंसा होती थी. उनका निधन दुखद है. इस दुख की घड़ी में मेरी भावना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है. ओम शांति.'

Shri Suresh Angadi was an exceptional Karyakarta, who worked hard to make the Party strong in Karnataka. He was a dedicated MP and effective Minister, admired across the spectrum. His demise is saddening. My thoughts are with his family and friends in this sad hour. Om Shanti. pic.twitter.com/2QDHQe0Pmj — Narendra Modi (@narendramodi) September 23, 2020

रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के करीब दो सप्ताह बाद निधन हो गया. उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती किया गया था. वे पहले केंद्रीय मंत्री और चौथे सांसद हैं जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है.

सन 1955 में जन्मे सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगाम जिले के बीजेपी नेता थे. वे अपने लंबे राजनीतिक करियर में पार्टी में कई पदों पर रहे. सन 1996 में वे बेलगाम के बीजेपी के उपाध्यक्ष बने थे. इसके बाद उनका राजनीतिक सफर ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया.

वे सन 2004 के लोकसभा चुनाव में और फिर 2009 में सांसद चुने गए. सन 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने पर वे तीसरी बार और फिर पिछले साल हुए आम चुनाव में चौथी बार सांसद चुने गए. इसके बाद उन्हें मौजूदा सरकार में केंद्रीय रेल राज्यमंत्री बनाया गया था. सुरेश अंगड़ी लॉ ग्रेजुएट थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं.

रेल मंत्री पियूष गोयल ने सुरेश अंगड़ी के निधन पर दुख जताया. उन्होंने ट्ववीट किया- सुरेश अंगड़ जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर गहरा दुख हुआ. वह मेरे भाई जैसे थे. आम लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. इस दुखद क्षण में मेरी भावना और प्रार्थना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है. ओम शांति.

Deeply anguished at the unfortunate demise of Suresh Angadi ji.



He was like my brother. Words fall short to describe his commitment & dedication towards the people.



My thoughts and prayers are with his family and friends in this hour of need. Om Shanti pic.twitter.com/Y7SB2PMktU — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 23, 2020

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया- केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं. वह एक उल्लेखनीय नेता थे जिन्होंने अपना सारा जीवन संगठन के लिए समर्पित कर दिया और अत्यंत परिश्रम और करुणा के साथ समाज की सेवा की. मेरी भावना और प्रार्थना उनके परिवार और उनके समर्थकों के साथ है.

Extremely saddened by the passing away of Central Minister Shri Suresh Angadi Ji. He was a remarkable leader who dedicated all his life for organisation and went on to serve society with utmost diligence and compassion.

My thoughts and Prayers are with his family and followers. — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) September 23, 2020

पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्यूलर के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने भी सुरेश अंगड़ी के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.