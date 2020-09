असम में पूर्व विद्रोहियों के पुनर्वास के लिए सेना की अनोखी पहल, शुरू की स्वरोजगार परियोजना

तेजपुर में डिफेंस पीआरओ के मुताबिक इस परियोजना की परिकल्पना और निष्पादन सेना द्वारा पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन (NGO) असीम फाउंडेशन (Aseem Foundation) के साथ समन्वय से किया जाता है.

Project is conceived & executed by Army in coordination with Aseem Foundation, Pune based NGO. It's aimed at improving economic conditions & providing opportunity to earn via self-employment. NGO is planning to market products in Maharashtra & Assam: Defence Ministry PRO, Tezpur https://t.co/MRkkrMmL8Z