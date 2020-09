Unlock 4: 5 महीने बाद देशभर के राज्यों में फिर दौड़ने लगी मेट्रो, देखें Photos

दिल्ली में 7 सिंतबर 2020 को सुबह 7 बजे से येलो लाइन पर मेट्रो सेवाओं को शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम में भी रेपिड मेट्रो सेवा को भी शुरू कर दिया गया है.

Delhi Metro resumes services on Yellow Line (Samaypur Badli to Huda City Centre); operating hours 7 am to 11 am and 4 pm hours to 8 pm. Only use of Smart Card allowed for entry. pic.twitter.com/8Ls2qWnON4 — ANI (@ANI) September 7, 2020

नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी एक्वा लाइन पर आज सुबह 7 बजे से मेट्रो सेवाओं को शुरू कर दिया है.

Noida Metro Rail Corporation (NMRC) has resumed its services on the Aqua Line for the public from 7am today; visuals from Pari Chowk metro station pic.twitter.com/qV7AeigmTK — ANI UP (@ANINewsUP) September 7, 2020

लखनऊ में भी आज सुबह से मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है. मेट्रो सेवाओं का संचालन करते वक्त हर तरह की सावधानी बरती जा रही है.

Lucknow Metro services have resumed from 7am today, following preventive measures against #COVID19pic.twitter.com/mGCCmB23N7 — ANI UP (@ANINewsUP) September 7, 2020

बेंगलुरु में भी पर्पल लाइन की सर्विस एक बार फिर शुरू हो गई है. बेंगलुरु में मेट्रो सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम को 4.30 बजे से 7.30 बजे तक संचालित की जा रही है.

Bengaluru Metro resumes service with Purple Line as part of Unlock 4.0.



Trains will operate between 8-11 am and 4:30-7:30 pm with a frequency of five minutes pic.twitter.com/4jc4ihwnqi — ANI (@ANI) September 7, 2020

तमिलनाडु के चेन्नई में भी ब्लू लाइन पर मेट्रो सर्विस को शुरू कर दिया गया है. अनलॉक 4 के तहत तमिलनाडु में मेट्रो का संचालन शुरू किया गया है.

Tamil Nadu: Chennai Metro resumes service on Blue Line (between Airport and Washermenpet) as part of Unlock 4.0. pic.twitter.com/Tu4fnamwlZ — ANI (@ANI) September 7, 2020

केरल में भी कोची मेट्रो का संचालन अनलॉक 4 के तहत आज से शुरू हो गया है. यहां मेट्रो का संचालन सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक किया जा रहा है.

Kerala: Services of Kochi Metro resume with #COVID19 protocols in place as part of #Unlock4 guidelines.



In the first phase, metro trains will run at intervals of 20 minutes from 7 am to 8 pm. pic.twitter.com/DeWP2jgDKd — ANI (@ANI) September 7, 2020

हैदराबाद में भी रेड लाइन मेट्रो को शुरू कर दिया गया है.

Telangana: Hyderabad metro services resume after Centre's #UNLOCK4 guidelines; less footfall seen.



In phase one, services on the Red Line - from LB Nagar to Miyapur - have commenced. pic.twitter.com/QIl6jeVtcS — ANI (@ANI) September 7, 2020

गौरतलब है कि सभी राज्यों में मेट्रो सेवाओं के संचालन की शुरुआत करने के साथ ही कोविड-19 के मद्देनजर हर तरह की सावधानी का ध्यान रखा जा रहा है.