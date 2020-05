'Unlock1' के निर्देशों में मेट्रो सेवा पर पाबंदी जारी, DMRC ने भी की अहम घोषणा

गृह मंत्रालय ने 30 जून तक कंटोनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन चरणबद्ध छूट की अनुमति दी है जिसमें कम जोखिम वाले क्षेत्रों में 8 जून से मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थानों को खोलना शामिल है.

मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "स्थिति के आकलन के आधार पर, निम्नलिखित गतिविधियों को लेकर निर्णय और फिर से शुरू करने की तारीखें निश्चित की जाएगी: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, MHA द्वारा अनुमति के अलावा; मेट्रो रेल; सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान स्थान; सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां, "

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC)ने कहा कि ट्रेनें अगली सूचना तक नहीं चलेंगी. "सार्वजनिक सेवा की घोषणा, सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में, अगली सूचना तक यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। हमारी हेल्पलाइन सेवाएं 155370 भी उपलब्ध नहीं होंगी. आप हमें helpline@dmrc.org पर प्राप्त कर सकते हैं."

Public Service Announcement



In light of the guidelines issued by the government, Metro services will remain closed for commuters until further notice. Our helpline services 155370 shall also not be available. You may reach us at helpline@dmrc.org.