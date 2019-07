Unnao Case: प्रियंका गांधी का हमला- आरोपी विधायक को क्यों नहीं निकाल रही BJP? किस बात का हो रहा इंतजार

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने सड़क हादसे में घायल हुई उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Survivor) मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर एक बार फिर हमला बोला. प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि भाजपा किस बात का इंतजार कर रही है और बलात्कार के आरोपी विधायक को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही? प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने ट्वीट किया, 'भाजपा किस बात का इंतजार कर रही है? पार्टी इस व्यक्ति को निकाल क्यों नहीं रही है, जबकि उसका नाम उन्नाव बलात्कार कांड में हाल में हुई दर्ज एफआईआर में भी है.' उन्होंने इस ट्वीट के साथ हैशटैग 'बीजेपी सैक सेंगर' भी लिखा यानी भाजपा सेंगर को बर्खास्त करे.

What is the BJP waiting for? Why has this man not been expelled from their party even when his name is in the latest FIR in the Unnao Rape Case?#BJPSackSengarpic.twitter.com/cTpQ0HbFNT