UP Board Result 2020: रिजल्ट जारी होने से पहले सीएम योगी ने किया ट्वीट, कहा- 'भगवान की कृपा से सब बच्चे हों पास'

UP Board result 2020: सीएम योगी ने भगवान राम से की छात्रों के पास होने की कामना.

UP Board 10th and 12th Result 2020: यूपी बोर्ड (UP Board) बस कुछ ही देर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट 2020 (UP Board Result) घोषित करने वाला है. ऐसे में बच्चों में उत्साह और टेंशन दोनों ही देखने को मिल रहा है. कुछ स्टूडेंट्स अपने नतीजों को लेकर चिंता में हैं तो वहीं कुछ रिजल्ट 2020 आने की खुशी में उत्साह में भी हैं. हालांकि, इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सभी 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board Results 2020) देने वाले छात्र-छात्राओं के लिए एक ट्वीट किया है.