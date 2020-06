UP board result 2020 Check Here : यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो है तो SMS और इन तरीकों से चेक करें

UP Board Result 2020: यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं का रिजल्ट SMS के जरिए चेक करें

UP Board 10th and 12th Result 2019 LIVE: यूपी बोर्ड के 10वीं (UP Board 10th Matric Result) और 12वीं (UP Board 12th High School Result) का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है. 10वी में बागपत की रिया जैन और 12वीं में बागपत के ही अनुराग मलिक ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. उधर ट्रैफिक बहुुत ज्यादा होने के कारण .यूपी बोर्ड की वेबसाइट धीरे चल रही है. आप SMS के जरिए या रजिस्टर्ड फोन के जरिए परिणाम जान सकते हैं. इससे आप रिजल्ट देखने के दौरान फालतू की टेंशन और भीड़-भाड़ में जाने से भी बच सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सभी को सोशल डिस्टेसिंग का भी पालन करना है. रिजल्ट चेक करने के लिए आप या तो अपना एडमिट कार्ड साथ में रखें या फिर एक कागज में साफ-साफ अपना रोल नंबर (Enrollment Number) लिख कर रखें ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो. यूपी बोर्ड के 10वीं (Matric Result 2019) और 12वीं (High School Result) के छात्र-छात्राओं के लिए एकदम आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं. 12वीं में आप किसी भी के छात्र हों आर्ट्स (UP Board Arts Result), कॉमर्स (UP Board Commerce Result) या फिर साइंस (UP Board Science Result). सभी छात्र और छात्राएं यहीं से अपने नतीजे यहां से देख सकते हैं.