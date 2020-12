लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड्स की स्टॉक एक्सचेंज पर हुई लिस्टिंग, CM योगी ने बजाया BSE का घंटा

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लिस्टिंग के बाद यहां पर शंखध्वनि भी बजाई गई और पुष्पवर्षा की गई. सीएम योगी ने लिस्टिंग के बाद दिए गए अपने संबोधन में कहा कि 'कोविड के दौर में लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ के बॉन्ड्स की लिस्टिंग के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा. निगम अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाने को लेकर प्रतिबद्ध है.'

In COVID times, Lucknow Municipal Corporation will progress towards achieving the 'Aatmanirbhar' goal with the listing of municipal bonds worth Rs 200 crores. The Corporation is committed to improving the lives of the citizens living in its jurisdiction: UP CM Yogi Adityanath https://t.co/YTikhsDfTMpic.twitter.com/Xn6pLkRWaw