कांग्रेस का BJP पर हमला, हनुमान जी को मत छेड़ो, उनके वार से तीन राज्य तो चले गए, अभी भी नहीं समझे तो...

हनुमान जी की जाति (Lord Hanuman caste) पर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख राज बब्‍बर (Raj Babbar) ने कहा कि, 'बीजेपी वालों को ये समझ लेना चाहिए कि देखो ज्‍यादा मत छेड़ो हनुमान जी को, उनकी पूंछ के वार से तीन प्रदेश तो चले गए हैं, अब तुम्‍हारी लंका में आग लगने वाली है.' बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला था. दिग्विजय सिंह (Digvijay singh) ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'हिन्दू देवता पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेताओं के साथ-साथ आरएसएस और अखाड़ा परिषद जैसे संगठनों को कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिये. इन नेताओं का सार्वजनिक रूप से तिरस्कार किया जाना चाहिये.'

उन्होंने कहा था, 'हनुमानजी को लेकर अनर्गल बहस की शुरुआत उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली को दलित कहकर की थी. इसके बाद अन्य भाजपा नेताओं ने बजरंग बली को मुसलमान और जाट भी बता दिया.' 71 वर्षीय राज्यसभा सांसद ने कहा, 'हम हनुमानजी को भगवान शंकर का अवतार मानते हैं, लेकिन भाजपा नेता हनुमानजी को भी जाति-धर्म के मामले में घसीट रहे हैं. आखिर ये नेता किस धर्म का पालन कर रहे हैं?' उन्होंने मांग की थी कि योगी और अन्य भाजपा नेताओं को भगवान हनुमान पर अपने आपत्तिजनक बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिये. इसके साथ ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और अखाड़ा परिषद जैसे संगठनों को इन नेताओं का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार व तिरस्कार करना चाहिए.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान के अलवर में एक रैली के दौरान हनुमान जी को दलित बताया था. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमान जी दलित और वंचित हैं. राजस्थान के अलवर में आदित्यनाथ ने कहा कि 'बजरंगबली एक ऐसे लोक देवता हैं, जो स्वंय वनवासी हैं, निर्वासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं. भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक पुरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का काम बजरंगबली करते हैं.'

