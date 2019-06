डिप्रेशन में चल रही मां ने अपनी बच्ची को पहले घर में दफनाया फिर लगा दी आग

सीतापुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपनी 2 महीने की बच्ची को कथित तौर पर घर में दफन कर दिया और फिर घर में आग लगा दी. इस मामले की जानकारी एएसपी मधुवन सिंह ने दी. पुलिस ने बताया, 'महिला अपनी बच्ची की बीमारी की वजह से डिप्रेशन में थी. उसकी बच्ची ट्रीटमेंट के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी. बच्ची के मरने के बाद महिला ने अपने पड़ोसी को इस बारे में बताया और अपने घर को आग लगाकर भाग गई.'

पुलिस ने बताया, 'बच्ची के शव को बरामद कर लिया गया है और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. एएसपी मधुवन सिंह ने कहा, 'महिला की बेटी का शव बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं महिला को कस्टडी में लिया गया है. जांच जारी है.'

ASP Madhuban Singh on woman allegedly buried her 2-month-old daughter in her house in Sitapur & then set fire to the house, yesterday: Body of the woman's daughter has been recovered & sent for postmortem. The woman has been taken into custody. Further investigation underway. pic.twitter.com/FMCZAcsxgE