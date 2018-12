NDA से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने थामा महागठबंधन का दामन, अहमद पटेल ने की घोषणा

हाल ही में एनडीए (NDA) से अलग हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) आज महागठबंधन में (Mahagathbandhan) में शामिल हो गए. गुरुवार शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल हो गए हैं. इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव, बिहार के वरिष्ठ नेता शरद यादव हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंच पर मौजूद थे. इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है. यह देश को बचाने की लड़ाई है. यह उनके खिलाफ लड़ाई है, जिन्होंने जनता को सिर्फ धोखा देने का काम किया है.

Leaders of Mahagathbandhan in Bihar, including Hindustani Awam Morcha (HAM) leader Jitan Ram Manjhi, RJD leader Tejashwi Yadav and Congress leaders Ahmed Patel and Shaktisinh Gohil in Delhi. pic.twitter.com/apmwLHsu1U