न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे अपने वर्कप्लेस पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, इसलिए मैंने अपना कैफे शुरू करने का फैसला किया जो सभी को समान रूप से प्रभावित करता है. मुझे उम्मीद है कि यह मेरे समुदाय से दूसरों को प्रेरित करेगा." उन्होंने अपने कैफे का नाम स्ट्रीट टैंपटेशन (Street Temptations) रखा है.

Gautam Buddh Nagar: Urooz Hussain, a transgender woman has started a cafe at Sector 119, Noida.



She says, "I was subjected to harassment at my workplaces so I decided to start my own cafe that treats everyone equally. I hope this will inspire others from my community. " pic.twitter.com/EdHNLMUDZT