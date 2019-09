अमेरिकन आर्मी ने बजाई भारतीय राष्ट्रगान 'जन गण मन' की धुन, युद्धाभ्यास के वक्त निकाला बैंड और... देखें VIDEO

अमेरिका के वाशिंगटन में भारत-अमेरिका युद्ध अभ्यास के दौरान अमेरिकी सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ असम रेजीमेंट की योद्धा बदलू राम के याद में बने गाने पर पहले थिरकते हुए नजर आए थे. अमेरिकी सैनिकों का अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी सैनिकों का एक बैंड भारत के राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का धुन बजा रहे हैं. अमेरिकी सैनिकों का पहले भारतीय सैनिक को समर्पित गाने पर जमकर डांस करना और अब भारत के राष्ट्रगान का धुन बजाना एक नया संकेत दे रहा है.

भारतीय और अमेरिकी जवान 'बदलूराम का बदन ज़मीन के नीचे है ' पर जमकर थिरके

ये दोनों वीडियो अपने आप में भारत और अमेरिका के सेना के बीच बन रहे नये रिश्तों का संकेत है. आपसी विश्वास का जो नया माहौल बन रहा है उससे साफ है आने वाले दिनों में दोनों देशों की सेनाएं साथ मिलकर अपने दुश्मन से लोहा लेगी.

American Army band playing Jan gan man during the Indo US joint Exercise Yudh Abhyas 2019 at Joint Base Lewis, McCord, Washington.@adgpi#USArmypic.twitter.com/crKHFUW8oe