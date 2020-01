US-ईरान तनाव के बीच भारत ने जारी की ट्रेवल एडवाजरी: इराक की यात्रा करने से परहेज करें भारतीय, वहां रहने वाले रहें सतर्क

अमेरिका-ईरान में चल रहे तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, इराक में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया गया है कि वे अगली अधिसूचना तक इराक की गैर-ज़रूरी यात्रा से परहेज़ करें. इराक में रह रहे भारतीय नागरिकों को चौकन्ना रहने की सलाह दी गई है, और उन्हें इराक के भीतर यात्रा से भी परहेज़ करना चाहिए. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, "बगदाद में हमारे दूतावास तथा इरबिल में वाणिज्य दूतावास इराक में बसे भारतीयों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे..."

इसके साथ ही सरकारी सूत्रों के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र में तनाव के मद्देनज़र भारत ने सभी भारतीय एयरलाइनों को ईरान, इराक तथा खाड़ी क्षेत्र के वायुक्षेत्र के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है.

Directorate General of Civil Aviation: We had held meetings with the concerned Airlines and have sensitized them to remain vigilant and take all precautions https://t.co/8g91GFYBI8