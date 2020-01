बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अमेरिकी हवाई हमला, मारा गया ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी

ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सरगना और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के आर्किटेक्ट जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शुक्रवार सुबह किए गए अमेरिकी हमले में मार गिराया गया है.

अलजज़ीरा में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इराक में कासिम सुलेमानी के मारे जाने की पुष्टि कर दी है, और कहा है कि यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किया गया था, जिसका लक्ष्य कथित रूप से ईरान द्वारा भविष्य में किए जा सकने वाले संभावित हमलों को रोकना था.

अलजज़ीरा के अनुसार, इराकी अधिकारियों तथा सरकारी टेलीविज़न ने रिपोर्ट किया है कि सुलेमानी के अलावा शुक्रवार तड़के किए गए हमले में इराकी मिलिशिया कमांडर अबू महदी अल-मुहान्दिस भी मारा गया है.

इस बीच, समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने कहा है कि विदेशों में तैनात अमेरिकी फौजियों की रक्षा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने निर्णायक कार्रवाई कर IRGC के सरगना कासिम सुलेमानी को मार गिराया, जिसे अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है. व्हाइट हाउस के अनुसार, जनरल सुलेमानी इराक तथा आसपास के क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिकों पर हमले की सक्रिय रूप से साज़िश रच रहा था.

The White House: General Soleimani was actively developing plans to attack American diplomats and service members in Iraq and throughout the region. https://t.co/uBkwSfhscD