वाराणसी में ठेला पलटाने वाले दरोगा पर गिरी गाज, पुलिस ने पीड़ित की मदद को बढ़ाया हाथ

इस घटना का 30 सेकेंड का एक वीडियो आया है. वाराणसी के शिवपुर इलाके में एक भुट्टा विक्रेता सड़क किनारे ठेले पर भुट्टे बेच रहा था. इस दौरान, सब-इंस्पेक्टर वरुण कुमार शशि ठेले के पास पहुंचते हैं और भुट्टे उठाकर सड़क पर फेंकने लगते हैं. यही नहीं कुछ देर बाद दरोगा वरुण कुमार पूरा ठेला पलट देते हैं और वहां से चले जाते हैं. हालांकि, यह घटना कैमरे में कैद हो जाती है.

A video is going viral on social media showing Sub-Inspector Varun Kumar Shashi overturning a maize-laden hand cart in Shivpur area of Varanasi. The policeman has been suspended, departmental inquiry initiated. Compensation has been given to the handcart owner: Varanasi Police