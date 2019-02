जैश-ए-मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकी सहारनपुर से गिरफ्तार, यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में अलर्ट है. उत्तर प्रदेश की एटीएस ने खुफिया इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनपुर से दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इनका संबंध जैश-ए-मोहम्मद से बताया जाता है. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने कहा- खुफिया इनपुट के आधार पर गुरुवार को एटीएस विंग ने सहारनपुर में जैश-ए-मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया. दोनों कश्मीर से हैं. एक संदिग्ध आतंकी शहनवाज कुलगाम का तो दूसरा आकिब अहमद पुलवामा का रहने वाला है. उनके पास से दो हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं.

डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि शहनवाज के बारे में पता चला है कि वह ग्रेनेड बनाने में एक्सपर्ट है.. हम ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यह जांच करेंगे कि वे कब कश्मीर से सहारनपुर पहुंचे और उन्हें कौन फंडिंग कर रहा है, उनका टारगेट क्या है. हम जम्मू और कश्मीर पुलिस के संपर्क में हैं.यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर कहा- यह दुश्मनों को संदेश है कि वह देश में कहीं छुपने में सक्षम नहीं हैं.

