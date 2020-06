उत्तराखंड : चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क का पुल टूटा, नदी में गिरी ट्रक पर लदी पोकलैंड मशीन

आपको बता दें कि यह वही पूल है जिसके रास्ते से सैनिक और रसद ,मिलम होते हुए चीन सीमा तक पहुंचते हैं. मिलम क्षेत्र की करीब 7 हज़ार की आबादी भी इसी मार्ग पर आती जाती रहती है. पुल टूटने की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं.

#WATCH Uttarakhand: A vehicle fell off Bailey Bridge in Pithoragarh as the bridge collapsed while the vehicle was crossing it. Two people who were injured were taken to Munsyari for medical treatment. pic.twitter.com/kcWYwyi1Ds